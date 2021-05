Insulta i passanti e si avvicina senza mascherina: denunciata una 25enne

Completamente ubriaca inizia ad insultare i passanti e si avvicina senza utilizzare la mascherina. E' questo quanto successo sabato in zona Tavernelle, ad Ancona. La donna, una 25enne peruviana, è stata fermata dai carabinieri della Compagnia di Ancona che le hanno chiesto di mostrare il proprio documento di identità.

A quel punto la giovane si è rifiutata di fornire le generalità. Per questo è stata denunciata e multata per l'ubriachezza molesta e per non aver rispettato le normative anticontagio.