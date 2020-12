Ubriaca si addormenta sul bus, l'autista non riesce a svegliarla e chiama i soccorsi

ANCONA - Completamente ubriaca si addormenta sull'autobus girando a vuoto. L'autista cerca di svegliarla invano e, alla fine, chiama la Croce Gialla di Ancona. E' questo quanto accaduto nella tarda serata di lunedì 30 novembre in piazza IV novembre, proprio in cima al viale della Vittoria.

Una ragazza di trent'anni in preda ai fumi dell'alcool si è accasciata su un seggiolino mentre il mezzo procedeva per le vie cittadine. Dopo svariati giri a vuoto, al capolinea il conducente si è accorto di lei. La giovane dormiva profondamente e non c'era modo di svegliarla. Preoccupato l'uomo ha deciso di chiamare il 118 che, insieme all'auto medica, è intervenuto con un'ambulanza della Croce Gialla. La donna è stata fatta scendere dal mezzo pubblico ma ha rifiutato il trasporto all'ospedale regionale di Torrette.