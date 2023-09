Guida ubriaca e rifiuta di fare l'alcotest. Scatta la denuncia e il ritiro della patente

SASSOFERRATO- Con l’auto a zig zag lungo la SP 48, nel comune di Sassoferrato, donna alla guida ubriaca fermata da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano. Nel tardo pomeriggio di sabato i carabinieri hanno notato una vettura procedere in modo incerto, invadendo a volte la corsia opposta al senso di marcia. Alla guida dell’auto una 55enne originaria di Fabriano, in evidente stato confusionale, con alito alcolico e con difficoltà a stare in equilibrio. I militari hanno deciso di sottoporre la donna ad alcoltest, ma la 55enne si è rifiutata pertanto è stata denunciata e segnalata alla prefettura. Inoltre, è scattato il ritiro della patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.