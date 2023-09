Ricerche in mare durate tutta la notte, il disperso è Ubaldo Pomioli

NUMANA - Sono andate avanti tutta la notte le ricerche in mare per Ubaldo Pomioli, 58 anni. È lui il disperso che ieri, dopo le 19, ha fatto attivare una task force tra vigili del fuoco, Capitaneria di porto, carabinieri e 118, tutti attivati per poterlo ritrovare. Anche questa mattina le ricerche vanno avanti. Dalle prime luci sorvola il cielo di Marcelli anche un elicottero. L’uomo è il marito della titolare dello stabilimento balneare con bar e ristoranti annessi La Bussola, in via Litoranea, alla fine del corso di Marcelli. Ieri si trovava in spiaggia, in costume, quando se ne sono perse le tracce.

Avrebbe fatto un bagno in mare anche se non c’è nessuno che lo avrebbe visto entrare in acqua. I suoi vestiti e il cellulare sono rimasti nello stabilimento. È stata la moglie, Anna Maria Marcelli, a dare l’allarme, preoccupata di non vederlo più. Fino all’età 18.30 è stato visto in spiaggia poi è scomparso. Si teme una tragedia. Pomioli potrebbe aver avuto un malore in acqua.