Sorpresi dalla burrasca alle Due Sorelle, canoisti in difficoltà: scattano i soccorsi

La tempesta improvvisa, il mare sempre più mosso, la paura di non farcela a tornare a riva. Sono stati momenti di apprensione per tre gruppi di turisti che avevano organizzato un’escursione in canoa alle Due Sorelle e sono stati sorpresi dalla burrasca.

A trarli in salvo ci hanno pensato il bagnino della zona, Gianfrancesco Gatti, e la Croce Rossa intervenuta con l'idroambulanza. In tutto sono state caricate a bordo del mezzo 12 persone che non riuscivano a tornare alla base con le loro canoe e sono state accompagnate a Numana.