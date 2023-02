Turismo, Ancona in cerca di un’identità. Bernetti: «Toccate mordi e fuggi. Puntare sulla cultura»

ANCONA - I telefoni degli hotel squillano. Le prenotazioni per la stagione 2023 cominciano ad arrivare, ma sono passati mordi e fuggi. «C’è chi pianifica le vacanze altrove e si trova a fare tappa ad Ancona - spiega Michele Bernetti, titolare del Grand Hotel Palace -. Oppure di chi si imbarca per la Grecia e allora gli serve una o due notti da appoggio. Viviamo di un mix di turismo business e di passaggio». Del resto chi penserebbe di fare una settimana di vacanza ad Ancona in estate? Le destinazioni stagionali sono altre. Però se solo si puntasse su alcuni cluster, come la cultura. Oppure si facesse leva sulla posizione di vicinanza strategica con le località di mare (Conero e Senigallia) e i borghi dell’interno. Magari si potrebbe fare base ad Ancona per poi spostarsi ogni giorno in un posto diverso. «Ma infatti bisogna guadare alla destinazione turistica come un’insieme di soluzioni - suggerisce Bernetti -, perchè il turista si sposta. Alloggia sulla costa e poi va a visitare l’interno, ad esempio».

L’identità

Ma ciò che paga di più il capoluogo è il prezzo di un’identità difficilmente riconoscibile. «Direi assente del tutto - incalza l’albergatore - il turista non riesce a posizionare Ancona in una percezione ben precisa». Manca un’attrattiva chiara e lampante. «Punterei sul cluster storico-culturale - azzarda Bernetti -. Abbiamo dei musei e dei contenitori su cui dovremmo puntare di più. E poi dovremmo spingere su una promozione integrata con il territorio». Oppure su altri ambiti che sono scomparsi o su cui non ci si è mai scommesso: «Sulla convegnistica c’è poco e niente - riflette il titolare del Palace -. La fieristica non c’è più. Grandi eventi di richiamo mai stati. Ce ne sarebbero di settori da sviluppare per riportare in città un flusso continuo». L’enogastronomia? «E’ un settore difficile - risponde -, ci vogliono decenni prima di costruire un circuito legato al turismo dell’enogastronomia. E poi, semmai, deve partire dal basso. Dagli operatori». Allora gli stranieri. Si potrebbe puntare su quelli. «L'anno scorso se ne sono visti diversi - conferma Bernetti -. Sì, certo, è un mercato che va preso in considerazione e sviluppato. Stiamo già ricevendo diverse email. Di solito fanno così: s'informano, confrontano i prezzi e poi prenotano. Ma anche gli stranieri che vengono ad Ancona non pernottano una settimana, sono sempre di passaggio».