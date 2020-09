Il turismo tiene, ad agosto le Marche 7° in Italia

MARCHE - Trentacinque milioni di presenze sotto l’ombrellone degli stabilimenti balneari. Un dato che conforta rispetto all’andamento molto negativo di giugno e luglio. È questo il numero incoraggiante che il centro studi nazionale di CNA ha elaborato, fotografando il mese di agosto sotto gli ombrelloni di Italia. Un’indagine dalla quale risulta che, complice anche il caldo eccessivo, le località costiere ad agosto sono tornate a un accenno di normalità lascia sperare in qualcosa di buono anche a settembre, condizioni metereologiche e sanitarie permettendo.

Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna conquistano il podio delle regioni con maggiore afflusso sulle spiagge. Con Sardegna, Lazio e Campania a ridosso e poi le Marche, settima regione italiana per presenze nel mese di agosto. Prima di Veneto, Calabria, Sicilia, Liguria. Un ottimo risultato per le spiagge marchigiane, che dimostrano di essere un’opzione privilegiata per i turisti italiani, in questa estate fatta di vacanza breve e di prossimità. L’emergenza sanitaria, infatti, ha spinto molti turisti a preferire anche nelle Marche gli appartamenti alle strutture collettive. E, chi l’aveva a disposizione, ha riaperto una “seconda casa”, pur senza alcuni comfort quali il condizionatore. Dopo anni nei quali l’aveva in pratica dimenticata per mete più ambite, spesso all’estero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Sono dati incoraggianti - sottolinea il direttore di CNA territoriale di Ancona, Massimiliano Santini –, a cui a monte troviamo la crescita della fiducia, come dimostra la rilevazione Istat che ad agosto registra un aumento del clima positivo dei consumatori e del sentimento economico. Una fiducia che ha spinto a spendere in divertimento. Ma a fare la propria parte sono stati anche i bonus turismo, nazionali e regionali».