«E’ troppo pericoloso per restare in Italia». Colpevole di troppi reati, espulso  

ANCONA - Il personale della Questura ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione giudiziaria emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un detenuto tunisino trentacinquenne. L’uomo è stato accompagnato a Fiumicino per il rimpatrio in Tunisia. Si trovava nel carcere di Montacuto dopo l’arresto per violazione di domicilio e violenza privata.

L’uomo era gravato da numerosi precedenti per furto, violazione della legge sull’immigrazione, violazione di domicilio aggravata, porto di armi, furto in abitazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, ricettazione, lesioni personali, false dichiarazioni sull’identità, associazione a delinquere, rapina aggravata e altro. Era già destinatario di un altro provvedimento di espulsione come misura di sicurezza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, in quanto ritenuto persona socialmente pericolosa.