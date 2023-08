Era stato arrestato per droga, ora sarà espulso. Per un giovane irregolare ordine di lasciare l'Italia

ANCONA- Un tunisino di 30 anni è stato accompagnato dalla polizia locale in questura in quanto, dagli accertamenti effettuati, è risultato essere presente in Italia illegalmente. Per questo motivo, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso nei suoi confronti un ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Sempre ieri, i poliziotti hanno accompagnato un tunisino di 46 anni al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ). L’uomo, con diversi precedenti per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e di immigrazione, era stato arrestato dagli uomini della questura dorica lo scorso il 17 agosto, in quanto trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, il tunisino aveva a proprio carico anche un ordine di espulsione dal territorio nazionale, come misura di sicurezza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel luglio 2017 e contestuale decreto di dichiarazione di pericolosità sociale. Avvenuta la convalida dell’arresto il 18 agosto scorso, il 46enne è stato accompagnato da personale dedicato presso il CPR predetto, in attesa di volo charter per il rimpatrio. Lo strumento dell’accompagnamento risulta particolarmente efficace ed immediato perché consente l’allontanamento definitivo dal territorio nazionale dello straniero clandestino ed autore di reati, che viene successivamente rimpatriato. Sono persone che destabilizzano l’ordine e la sicurezza pubblica e non consentono il vivere ordinato delle nostre comunità» afferma il questore Capocasa.