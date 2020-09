Tumori, ad Ancona parte il nuovo progetto "Arte per la vita"

Da un connubio tra la Clinica Oncologica di Ancona e l'Accademia delle Belle Arti di Brera parte il progetto 'Arte per la vita'. Un'iniziativa che vede il sostegno dell'associazione Soroptimist di Ancona e della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus grazie alla quale la Clinica Oncologica è diventata una galleria d'arte. Il progetto viene presentato oggi con una conferenza stampa presso l'aula S del Polo Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche. Il nuovo reparto completamente rinnovato viene riaperto dopo tre mesi di lavori strutturali e di abbellimento con incluso un progetto di cromoterapia. E' prevista anche la presenza, nelle camere di degenza, di luci colorate i cui colori possono essere scelti dai pazienti mediante una App.

«Grazie a queste novità il nostro diventa un reparto all'avanguardia in Italia- afferma la professoressa Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia all'Universita' Politecnica delle Marche, Direttore Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona e Coordinatrice regionale AIOM Marche- In particolare aprire la Clinica Oncologica all'Arte e' stato naturale. In questi anni abbiamo rivoluzionato il reparto, con l'aiuto di tutti, per accogliere, prenderci cura, aiutare le persone a suon di musica, di parole, di danza, di moderna tecnologia. Il senso è quello di un luogo pensato non solo come luogo di cura, ma anche di benessere, dove la qualità delle prestazioni e le migliori terapie si accompagnano alla qualita' della vita. Del resto prendersi cura vuol dire prendersi a cuore ed e' un atto creativo, un gesto che modifica l'esistente generando bellezza. E l'arte e' bellezza. Un ringraziamento speciale va all'Accademia di Belle Arti di Brera e alla Direttrice Maria Cristiana Fioretti che con i suoi allievi ha pensato con generosita' e creativita' un progetto speciale per la Clinica Oncologica, alle amiche del Soroptimist di Ancona, che hanno fortemente creduto e sostenuto questo progetto, alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus e alla sua Presidente Marisa Carnevali, che ci aiuta da sempre a trasformare ogni sogno in realta'. Tutte donne meravigliose e sensibili. Grazie a loro abbiamo trasformato la Clinica Oncologica in una galleria d'arte, in un percorso espositivo tra cura e cultura sempre nell'ottica del miglioramento dell'accoglienza, perche' il nostro obiettivo e' quello di curare le persone, non solo le malattie».