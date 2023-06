Si tuffa dagli scogli e vola per 13 metri battendo la schiena davanti agli amici, 16enne in ospedale

SIROLO - Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essersi tuffato da circa 13 metri di altezza. Il giovane, residente a Camerano, nel pomeriggio di oggi (venerdì) si trovava insieme ad alcuni amici sulla spiaggia dei Lavi di Sirolo.

Nonostante il divieto di tuffarsi da quell'altezza il ragazzo non ci ha pensato due volte e si è lanciato in acqua battendo violentemente la schiena. Gli amici che erano con lui hanno subito allertato i soccorritori, giunti sul posto con il gommone di salvamento di Portonovo. Il 16enne è stato trasportato al porto di Numana e successivamente, a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano, all'ospedale regionale di Torrette per svolgere alcuni accertamenti. Per fortuna non è in pericolo di vita.