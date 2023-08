Si tuffa a Mezzavalle, colpisce con la testa uno scoglio sott'acqua: turista ferito

PORTONOVO - Si tuffa e colpisce uno scoglio sott'acqua, in ospedale un turista. E' successo questa mattina nelle acque di Mezzavalle. L'uomo si è procurato un vistoso taglio alla testa. E' stato soccorso dal personale del gommone di salvamento che, dopo aver prestato le prime cure e averlo stabilizzato, lo ha portato al molo di Portonovo. Da qui l'uomo è stato accompagnato, via ambulanza, in ospedale a Torrette.