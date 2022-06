Sbatte sugli scogli alla Grotta Azzurra: il 17enne operato alla colonna vertebrale è in prognosi riservata

ANCONA - La prognosi è ancora riservata anche se sembra scongiurato il rischio paralisi per il giovane studente anconetano che giovedì pomeriggio, dopo essersi tuffato alla Grotta Azzurra da un'altezza di 13 metri, ha sbattuto violentemente sugli scogli. A lanciare l'allarme erano stati gli amici che hanno assistito attoniti alla scena. Sono stati loro a lanciare l'allarme e a far scattare la task force dei soccorsi. Il 17enne urlava di dolore e non riusciva a muovere le gambe.

E' stato operato quella stessa notte dal professor Roberto Trignani direttore della divisione di Neurochirurgia dell'ospedale Torrette e dalla sua equipe. «Abbiamo messo in sicurezza la colonna vertebrale e la relativa frattura a livello lombare». Il ragazzo è sveglio e le funzionalità sono buone: «Per il momento stiamo tranquilli - prosegue il dottore - ulteriori valutazioni le faremo quando riprenderà la mobilità nelle prossime ore. Si potranno vedere solo a quel punto le conseguenze del trauma». Dunque, nonostante la gravità dell'incidente e la frattura da scoppio riportata nella parte bassa della schiena, sembra che, con il tempo e tanta riabilitazione, il 17enne potrà tornare a camminare.