Grosso tubo di plastica trovato in mare, intervengono i vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:00 circa, in collaborazione con la Capitaneria di porto, nella zona di mare sottostante il Duomo di Ancona per rimuovere un lungo tubo in plastica che avrebbe potuto ostacolare la navigazione. Il personale della sezione navale dei pompieri ha agganciato il tubo alla motobarca e trainato fino alla banchina del porto dove è stato depositato. Non ci sono stati disagi e nessuno è rimasto ferito.

