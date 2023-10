Scoppia una tubatura, tre vie senza acqua. Operai al lavoro per ripristinare il servizio

FALCONARA - Tre vie si sono svegliate senza acqua questa mattina per una tubatura che è scoppiata nella notte. Cittadini a secco. Sono al lavoro gli operai di Viva Servizi per ripristinare le intende a diverse famiglie che non hanno l’acqua. Il guasto si è verificato bella notte, all’improvviso, allagando anche le strade. Viva Servizi ha informato il Comune del problema inviando poi una massiccia strada per riparare il guasto. Dall’azienda fanno sapere che nel giro di poche ore l’acqua tornerà a sgorgare nelle abitazioni.