Ventenne con la tubercolosi: l’allarme dopo il malore

Ancona - Accusa un malore e viene trovato positivo alla tubercolosi. È quanto accaduto ieri in un centro di accoglienza nel centro città. I volontari della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti sul posto dopo che il ragazzo, 24enne di origine africana, aveva detto di sentirsi male.

Dagli accertamenti, poi, si è scoperto che aveva questo tipo di infezione. I volontari come da prassi erano già provvisti di tutti i dispositivi di protezione anti virus. L'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette. A quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.