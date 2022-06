Uno clicca sul messaggio fake delle Poste, l'altro prenota la stanza farlocca: vittime della beffa online a distanza di pochi giorni

FABRIANO - Due truffe online sventate in pochi giorni dai carabinieri di Fabriano guidati dal capitano Mirco Marcucci. Nel primo caso a cadere nel trannello è stato un 60enne di Sassoferrato. Ad essere denunciato è stato un 25enne di Bologna. Il 60enne aveva ricevuto un sms fake da parte di Poste Italiane che gli intimava di seguire indicazioni e cliccare su un link per un problema nel sistema. L’uomo, fidandosi, ha inserito le proprie credenziali. Quel tocco è bastato per fare in modo che l’hacker entrasse nel conto e gli asportasse ben 8mila euro. Ore dopo, quando si è accorto del buco finanziario, si è precipitato dai carabinieri della locale Stazione per sporgere denuncia. I militari hanno svolto le indagini e rintracciato il giovane truffatore già noto per reati simili.

Il secondo caso invece riguarda un 30enne di Fabriano beffato da un 26enne fiorentino. Il marchigiano voleva trascorrere qualche giorno di vacanza in Spagna. Ha prenotato una camera versando 350 euro di acconto ma pochi giorni dopo quella stanza non era più disponibile. La caparra però non era stata rimborsata. L'uomo quindi ha contattato i carabinieri di Fabriano. Anche in questo caso il truffatore è stato identificato e denunciato.