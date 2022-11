Pellet venduto a prezzi stracciati ma era una truffa, Beffati tre cittadini che hanno abboccato ad annunci sui social

FABRIANO – Galeotto è stato un annuncio diffuso su Facebook che proponeva la vendita di bancali di pellet, il materiale utilizzato per il riscaldamento, a prezzi molto convenienti. Tre cittadini hanno attinto da quell'offerta pagando il prodotto che però non è mai arrivato a casa loro. Così, capendo la truffa, si sono rivolti al Commissariato di polizia che ha rintracciato i truffatori ma ancora si cercano i complici, di origine asiatica, che rispondevano al telefono indicando le coordinate per fare i bonifici di pagamento. Quelli individuati sono tre cittadini italiani, residenti in provincia di Napoli e Caserta, di età compresa tra i 29 e i 49 anni, Contestata la truffa.

Le indagini sono partite dopo che, nelle scorse settimane, si sono presentati alla polizia tre residenti del posto, di 29, 37 e 59 anni, lamentando di essere stati truffati dopo aver dato credito ad alcuni annunci pubblicitari diffusi tramite la piattaforma social “Facebook”. I malcapitati si sono visti sottrarre complessivamente oltre 1.500 euro. Le loro abitazione sono dotate di sistemi di riscaldamento a pellet così, in vista dell’approssimarsi della stagione invernale più rigida, hanno aderito a delle offerte di acquisto, bancali di pellet piuttosto che il singolo sacco. L'annuncio sembrava buono e anche la qualità del prodotto, abete rosso e bianco di origine austriaca.

Per ogni annuncio era indicato un recapito telefonico da contattare per ottenere tutte le informazioni sulle modalità di pagamento e di consegna della merce. In tutti e tre i casi la polizia ha potuto riscontrare lo stesso modus operandi: dopo il primo contatto telefonico, l’acquirente veniva contattato per il pagamento, tramite il sistema di messaggistica WhatApp, dove veniva fornito un codice iban e si richiedeva, per procedere alla spedizione, la trasmissione di una copia del bonifico a dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Il primo che non ha ricevuto la merce ha provato a ricontattare il numero di telefono ma non gli ha più risposto nessuno. Le pagine online degli annunci poi sono state anche eliminate. La polizia, seguendo il flusso delle transazioni economiche, è riuscita a risalire agli autori delle truffe che materialmente hanno incassato e fatto scomparire i soldi dei fabrianesi: tuttavia restano sconosciuti i complici intestatari delle utenze telefoniche. Sono cittadini stranieri di origine asiatica non censiti.