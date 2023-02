Macchina fotografica "fantasma" e oggetti d'epoca mai pagati: doppia truffa online sull'asse Marche-Roma

OSTRA - Compravendite online, la doppia truffa viaggia sull'asse Ostra-Roma. Le vittime hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione marchigiana e i militari hanno rintracciato i truffatori, entrambi originari della Capitale. In un caso il malvivente è risultato essere un 39enne di Roma che aveva messo in vendita una macchina fotografica. La vittima ha pagato circa 500 euro per l’acquisto ma, dopo aver ricevuto il versamento, il truffatore si è reso irreperibile e non ha consegnato la merce.

Il secondo truffato, sempre residente ad Ostra, aveva messo in vendita, ancora su Subito.it, alcuni oggetti d’epoca. Era stato contattato da una donna che si era mostrata interessata all’acquisto, ma invece di versare il denaro era riuscita a convincere la vittima a recarsi allo sportello bancomat ed effettuare alcune operazioni che a sua insaputa hanno autorizzato il versamento di quasi 1000 euro su una carta prepagata in uso alla donna. Quest’ultima è risultata essere una 57enne di Roma.