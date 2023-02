Allarme truffe online, le vittime pagano i prodotti ma restano con un pugno di mosche: 3 le denunce

FABRIANO - I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno scoperto, negli ultimi giorni, tre truffe on-line. I militari hanno denunciato un 25enne pugliese che ha messo in vendita in un sito una piccola telecamera a 200 euro. Un quarantenne fabrianese, allettato dall'offerta, ha versato la quota in una prepagata, ma il pacco non è mai arrivato a destinazione e del finto proprietario si sono perse le tracce.

Un'altra vicenda ha coinvolto un arceviese trentenne. Il giovane ha messo in vendita 4 cerchi in lega a 200 euro. È stato contattato da diversi acquirenti che si sono mostrati subito interessati per concludere presto l'affare. Con artifizi e raggiri i finti clienti lo hanno invitato a raggiungere lo sportello automatico più vicino e a conti fatti l'arcivese invece di incassare 200 euro ne ha versati 1000 con quattro distinti tentativi, ognuno da 250 euro. Ogni volta gli utenti facevano finta di avere effettuato un pagamento che al proprietario non arrivava e da qui è scattata la trappola. Sono stati denunciati per truffa in concorso un uomo residente a Venezia di 25 anni, un 33enne residente a Brescia e un ventenne residente a Milano.

A Fabriano, infine, una quarantenne del posto ha acquistato una piccola poltrona online a 100 euro. Dopo aver versato la somma pattuita purtroppo non si è mai visto recapitare il prodotto. È stato denunciato per truffa un uomo residente a Napoli di 50 anni.