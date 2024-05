Donna vittima di una truffa su Instagram, lui si finge un cittadino francese in difficoltà e si fa dare migliaia di euro

Una donna di 64 anni, residente a Chiaravalle, è stata vittima di una truffa su Instagram da parte di un uomo che si è spacciato per cittadino francese. Nel corso di un anno di messaggi, l'uomo ha fatto leva sulla comprensione della donna, inventando storie di eredità e necessità di soldi per uscire da situazioni difficili all'estero. La Polizia è intervenuta e ha denunciato un individuo napoletano per truffa.

Convinta dalla presunta affinità creata, la donna ha inviato oltre 8.000 euro tramite moneygram e bonifici. L'uomo, tra le altre cose, ha ingannato la donna raccontandole di avere ereditato una casa in Marocco dalla madre deceduta e di trovarsi nel Paese nordafricano con il figlio minore. Ha poi affermato di essere rimasto bloccato dall'impossibilità di utilizzare la sua carta di credito, affermando di aver bisogno di denaro per coprire le spese di viaggio e risolvere la situazione. Dopo aver ottenuto inizialmente 500 euro e successivamente più di 8.000 euro dalla donna, l'uomo ha tentato di estorcere ulteriori fondi chiedendo alla vittima di sbloccare una carta di credito con una cifra esorbitante di 15.000 euro. Alla richiesta di spiegazioni da parte della donna, l'uomo ha risposto che il pagamento era necessario per lo sblocco della carta di credito. Tuttavia, dopo aver ricevuto solo una piccola parte dei fondi attraverso una carta postepay, la donna ha compreso di essere stata vittima di una truffa e ha interrotto ogni contatto con l'uomo. Gli accertamenti da parte della polizia hanno consentito di rintracciare l’intestatario della carta postepay dove erano confluite parte delle somme. Si tratta, come detto, di un individuo napoletano che raggiunto dalla Polizia è stato denunciato per truffa.