«Sono il direttore delle Poste, servono soldi»: massima allerta sulle tentate truffe

MONTEMARCIANO – La segnalazione è arrivata su uno dei gruppo social, diventati fortunatamente “sentinelle” nel raccontare vicende legate a possibili raggiri. L’ultima in ordine di tempo arriva dal comune di Montemarciano, dove alcuni truffatori hanno messo nel mirino una coppia di coniugi anziani per i quali stava scattando la trappola della telefonata dell’istituto di credito e della richiesta di denaro. Il “modus operandi” è infatti quello ormai consolidato, con una situazione di emergenza inventata e la necessità di pagare per evitare guai peggiori. Ma in questo caso molto più “raffinata”, visto che gli impostori erano riusciti ad entrare in possesso sia nel numero del telefono fisso che del cellulare, da utilizzare per allontanare l’uomo dall’abitazione e contestualmente recarsi dalla coniuge tentando di farsi consegnare cash e preziosi.

«Buongiorno, questa mattina i miei genitori anziani sono stati vittime di un tentativo di truffa – si legge nel post – per fortuna non andato a segno. I truffatori conoscevano la situazione familiare e i numeri telefonici (fissi e cellulare). Con una telefonata, fingendosi il loro nipote e il direttore delle Poste di Montemarciano, hanno cercato di allontanare mio padre da casa e di estorcere soldi e oro a mia madre. Fortunatamente non ci sono riusciti. Fate molta attenzione». Da una parte, c’è lo spavento per l’azione dei due truffatori che evidentemente sapevano come muoversi ed avevano quindi preso informazioni per rendere la loro ricostruzione credibile ed accurata, in modo da essere più convincenti. Dall’altra la scaltrezza delle vittime che non si sono lasciate abbindolare. I particolari dell’episodio – per cui donon sono ancora noti, ma per tutti c’è la raccomandazione – più volte diramata proprio da agenti e militari – di non fidarsi di sconosciuti e di non prestare orecchio alle loro richieste di soldi urgenti per “sanare” una problematica che riguarda un proprio parente stretto.