Si fingeva avvocato passando a casa di anziani a riscuotere soldi e oro. Preso truffatore seriale di nonnini 

OSIMO – Sarebbe stato il braccio esecutivo di una banda di ladri di nonnini, quelli che telefonano a casa di anziani per dire loro che un figlio o un parente ha avuto un incidente e devono subito pagare dei soldi per evitargli la galera. Nella maggior parte dei casi le persone cadono nella trappola e allora ecco arrivare un finto avvocato o un finto carabiniere che bussa alle loro porte per riscuotere il bottino. Un 32enne avrebbe tentato una truffa ad Osimo, a giugno scorso, facendo avviare una indagine da parte dei carabinieri che ha portato ad una misura cautelare. L'uomo, un camoano, è finito in manette. L'ordinanza della misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Livorno, la città dove l'uomo ha commesso i fatti più gravi. Almeno sette le truffe che gli sono state attribuite. Oltre Osimo, che aveva riguardato una anziana del centro storico, anche Ancona, sempre a giugno scorso, poi Pisa, Reggio Calabria, Gioia Tauro e appunto Livorno. Le indagini hanno documentato un modus operandi in cui vi sono elementi comuni a tutte le truffe de così detto falso avvocato o falso appartenente alle forze dell’ordine. Agli anziani truffati era arrivata prima una telefonata da un numero anonimo, per avvisarli di un incidente o un arresto che aveva coinvolto un parente. Episodi in realtà mai accaduti.

Chi stava dall'altra parte della cornetta era molto persuasivo e credibile tanto da indurre gli anziani a pagare una somma, in denaro o con l'oro che avevano in casa. Alla vittima veniva detto che sarebbe passato un sedicente avvocato o maresciallo dei carabinieri a prendere i soldi necessari a risolvere il problema. Era proprio questo il ruolo ricoperto dal 32enne arrestato. Andava a casa delle vittime a prelevare i contanti o i gioielli, da solo o insieme a un complice. Il gip, nell'ordinanza cautelare, lo ha definito un uomo «dalla elevata capacità criminale, figura itinerante, inserita in una compagine criminale che certamente coinvolge più soggetti e che agisce con professionalità e sistematicità nelle truffe seriali in danno di persone spesso fragili e indifese». Le indagini continueranno nel tentativo di dare un nome ai complici e di restituire le somme indebitamente sottratte alle vittime, mentre l’arrestato è

stato ristretto in carcere di Poggioreale, a Napoli.