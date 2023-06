Truffe agli anziani, cittadini a lezione con i carabinieri. Ecco come sventarle

ANCONA - Le truffe commesse in danno degli anziani e dei soggetti più deboli tornano protagoniste anche per questa estate. Le vittime sono spesso persone indifese e gli autori sono soggetti che non hanno alcuno scrupolo di coscienza, pronti ad approfittarsi dello stato di vulnerabilità delle persone che decidono di colpire. Si tratta di un fenomeno diffuso che deve essere combattuto con più armi: da un lato assicurando alla giustizia i malviventi con accurate indagini di polizia giudiziaria, dall’altro con la prevenzione, informando costantemente la cittadinanza sulle modalità con cui le truffe vengono generalmente perpetrate e fornendo loro gli strumenti per poter porre in essere le idonee contromisure per non cadere nelle trappole che vengono tese. Per questo nella serata di venerdì scorso, i carabinieri della Compagnia di Ancona hanno tenuto un incontro con la cittadinanza neii locali della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Francesco di Assisi, messi a disposizione dal parroco don Samuele Costantini.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte il comandante Manuel Romanelli, che guida la Compagnia di Ancona, e il comandante Antonio Saracino, della stazione di Ancona principale, cittadini hanno potuto vedere, e soprattutto ascoltare, come le truffe vengono commesse: dalla telefonata in cui i malfattori simulano di essere carabinieri o avvocati fino ad arrivare ai più moderni tentativi di phishing con sms o e-mail, passando per i metodi più classici dei finti operatori di società di distribuzione del gas o di energia elettrica. I partecipanti sono stati dunque messi in guardia sulle tecniche di azione dei malviventi, sempre in aggiornamento, e sono stati invitati a segnalare ogni situazione sospetta alle forze di polizia, mediante l’utilizzo del numero unico di emergenza 112. Numerose sono state le domande, a testimonianza di quanto grande sia stato l’interesse e di quanto sentita sia la problematica. L’incontro non sarà certamente l’ultimo: nelle prossime settimane il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona organizzerà ulteriori eventi a libera partecipazione e in altre zone del capoluogo e della provincia tutta.