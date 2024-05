"Salve, sono il Maresciallo", erano il terrore degli anziani: presi i responsabili di decine di truffe

OSIMO- Truffe agli anziani, in manette due uomini riusciti a mettere a segno nelle Marche ben 29 colpi, di cui 17 nella provincia di Ancona. A Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, con l'ausilio dei colleghi delle Compagnie di Napoli - Centro e Napoli - Bagnoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne e un 45enne di origini campane per il reato di truffa aggravata continuata, commessa ai danni di persone anziane. I due, già noti alle forze dell’ordine, si trovano rinchiusi presso la Casa Circondariale di Napoli “Poggioreale”. Il provvedimento è scaturito a seguito delle indagini svolte dai carabinieri di Osimo.

Tutto ha avuto inizio lo scorso novembre, con la truffa ad una 83enne. In quell’occasione i malfattori avevano fatto credere all’anziana che il nipote era stato sanzionato per una contravvenzione e che, per aiutarlo erano necessari dei soldi. Così la donna aveva consegnato gioielli per un valore di 500 euro. Partendo da questo episodio, dalle indagini è stato possibile risalire come, a decorrere dai primi giorni di novembre 2023 e in soli quattro mesi, i due complici si fossero resi responsabili di ben quaranta truffe commesse tra Marche, Abruzzo e Puglia scegliendo come vittime sempre persone anziane, prevalentemente donne che vivevano da sole. L’importo delle somme indebitamente sottratte si aggira, nel complesso, intorno ai 200.000 euro e non è coperto da assicurazione. In particolare, nella provincia di Ancona sono state messi a segno 2 colpi ad Ancona, 3 a Fabriano, 5 a Jesi, 1 a Osimo, 1 a Falconara Marittima, 1 a Montemarciano, 2 a Loreto, 1 a Filottrano e 1 a Cerreto d’Esi.

I raggiri, 37 consumati e 3 tentati, sono stati posti in essere con lo stesso modus operandi: un complice, con base a Napoli, contattava le vittime su un telefono di rete fissa e, dopo essersi qualificato come maresciallo dei carabinieri, finanziere, oppure come dipendente di un ufficio postale, riusciva a convincere le vittime che avrebbero dovuto consegnare a un collega soldi o gioielli, necessari per finte pratiche burocratiche, spese legali o risarcimenti, per incidenti stradali commessi da parenti, ma in realtà mai avvenuti. Il compito dei due arrestati era proprio quello di recarsi a case delle donne per prelevare somme di denaro o gioielli del valore precedentemente pattuito dal complice al telefono. Mentre uno dei due faceva da autista e “palo”, l’altro si occupava materialmente della riscossione, per poi dileguarsi. Le indagini sono ancora in corso per indentificare i complici che effettuavano le chiamate, sempre molto attenti ad utilizzare schede SIM diverse e intestate a persone inesistenti o completamente estranee ai fatti. Truffatori talmente abili da convincere le vittime a fornire anche il numero di cellulare, sul quale ricevevano spesso un’altra teelfonata. Un escamotage per tenere le utenze telefoniche occupate per qualche minuto, cosicché per le vittime fosse impossibile qualsiasi altra comunicazione con l'esterno. Per le trasferte dalla Campania venivano usati veicoli sempre diversi, prevalentemente auto di grossa cilindrata prese a noleggio.