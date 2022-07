Ricercata in Cina, arrestata ad Ancona: fine latitanza per la lady delle truffe miliardarie 

ANCONA - Si è conclusa nelle ultime ore la latitanza di una donna di circa 35 anni, di origini cinesi, ricercata in campo internazionale per aver messo in atto truffe miliardarie ai danni di soggetti pubblici e privati.

La donna, nel settembre 2019, aveva lasciato il suo territorio scegliendo di darsi alla latitanza. Nelle prime ore del mattino gli agenti della squadra volante e della squadra mobile della Questura di Ancona L'hanno arrestata mentre era ospite in un albergo della città.

Era arrivata in Italia dalla Germania e aspettava di imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia. Ora si trova nel carcere femminile di Villa Fastiggi, in attesa di estradizione in Cina, per l’espiazione della pena di 10 anni.