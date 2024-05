L'incontro casuale poi le effusioni (e gli abbracci) per "ripulirgli" il portafoglio: svaniscono oro e contanti

JESI – Prima un incontro casuale, con la scusa di un passaggio in macchina, poi l’appuntamento con l’effusioni e quindi l’amara scoperta costituita dall’essere stato derubato. Vittima del raggiro un 55enne dell’Ecuador, che ha sporto denuncia raccontando la sua disavventura cominciata la scorsa settimana, quando si era imbattuto a bordo della sua auto in una donna che gli aveva fatto cenno di fermarsi, chiedendogli un passaggio.

L’uomo ha acconsentito facendola salire a bordo, accompagnandola in viale don Minzoni. Prima di scendere dall’abitacolo della vettura, la donna con modi garbati gli aveva lasciato un recapito telefonico invitandolo a contattarla nei giorni a seguire. Dopo alcuni giorni, in effetti, il 55enne ha deciso di inviarle qualche messaggio ricevendo presto risposta dalla donna, la quale gli ha proposto di incontrarsi. Hanno così raggiunto insieme un bar e lei si era mostrata subito particolarmente affettuosa, abbracciandolo in continuazione cercando un contatto fisico. Giunti presso un parcheggio, i due hanno iniziato a baciarsi. In quel frangente, l’uomo si è accorto che la donna gli aveva sganciato la collana in oro che portava al collo per impossessarsene.

Deluso ed amareggiato dall’atteggiamento della donna, l’uomo l’ha fatta scendere per poi dirigersi verso un negozio. All’atto di saldare il conto nell’esercizio commerciale, ecco l’amara sorpresa: infatti, il portafoglio che conteneva 570 in banconote di vario taglio - custodito nel borsello – era stato ripulito. La donna, abbracciandolo, era riuscita così ad impossessarsi dei soldi. Dopo la querela, gli accertamenti investigativi effettuati dalle forze dell’ordine, partendo dall’utenza cellulare in uso alla donna, le informazioni acquisite ed il riconoscimento fotografico hanno permesso agli agenti di identificare ed incastrare la donna la quale, rintracciata sul territorio con un escamotage, è stata denunciata per furto con destrezza.