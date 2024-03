Vende due sportelli per un'auto ed intasca i soldi, poi sparisce: denunciato per truffa

ARCEVIA – Aveva pagato per due sportelli per la sua auto, ma si è presto reso conto di essere restato vittima di una truffa. Si è così rivolto ai carabinieri un 45enne originario di Fabriano ma residente ad Arcevia, che aveva risposto ad un annuncio pubblicato nelle scorse settimane, trovando l’accordo visto il prezzo conveniente per l’acquisto delle due parti di carrozzeria per la sua vettura.

Ha pertanto provveduto a bonificare i 400 euri pattuiti sul conto corrente del venditore, che però oltre a non inviare gli sportelli, si è reso irreperibile. Da qui la denuncia e le relative indagini effettuate da militari, che sono riusciti a rintracciarlo: è un ventenne nato e residente nel Lazio, che dovrà pertanto rispondere del reato di truffa.