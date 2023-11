Occhio alla truffa: "Ho la macchina guasta, posso lasciare la spesa nel suo frigo?"

MONTEMARCIANO – «Ho la macchina in panne, posso lasciare la spesa nel suo frigorifero?». Un escamotage giù utilizzato in altre città, al fine di potersi introdurre nelle abitazioni di persone e provare a rubare, con le varianti costituite dalla richiesta di un bicchier d’acqua o di poter utilizzare il bagno o il telefono, allo scopo di lasciare la porta di casa socchiusa e permettere l’ingresso in casa di un complice pronto ad “alleggerire” i padroni di casa. L’ultima segnalazione risale a sabato, in una casa di Montemaricano, in località Gabella, quando una rom ha citofonato a diversi campanelli chiedendo aiuto per poter conservare i suoi acquisti all’interno del frigorifero.

Un posto sui social ha messo in guardia gli abitanti del quartiere, alcuni dei quali non hanno notato nelle vicinanze vetture guaste, ma piuttosto un furgone datato, con i finestrini opportunamente oscurati da buste ed una persona alla guida, con il volto parzialmente celato dal cappuccio della felpa. L’episodio è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine, ma più in generale ha elevato il livello di allerta nelle zone limitrofe, mettendo in guardia tanti ignari cittadini i quali, solo per prestare soccorso in buona fede, si sono poi trovati a fare i conti con un furto.