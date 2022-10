Truffa del finto sms della banca, donna clicca sul link: le clonano la carta di credito e le portano via oltre 2mila euro

SENIGALLIA - Sono sempre più frequenti le truffe e clonazioni di carte credito o debito che vengono denunciate alle forze dell'ordine. Le vittime, pensando di poter fare un affare o comunque per agevolare le proprie compravendite, cadono in raggiri, spesso congegnati in modo professionale. Uno degli episodi più recenti ha come protagonista una donna che si è rivolta al Commissariato di Senigallia.

La vittima, titolare di un conto corrente presso un noto istituto bancario cui era associata una carta di credito, ha raccontato di essere stata truffata. La donna ha spiegato di aver ricevuto un sms con un link dove le diceva che qualcuno aveva tentato di accedere al suo conto. Dopo aver cliccato le si era aperta una nuova pagina riportante il logo della banca di cui la donna è correntista. Inoltre era stata contattata da un uomo che si era presentato come un addetto dell'istituto bancario che le aveva chiesto alcune informazioni. Proprio quest'ultimo le aveva riferito di aver rilevato una transazione di oltre 2mila euro e per questo stava verificando l'eventuale anomalia. La donna, seguendo le sue istruzioni, una volta chiusa la telefonata, aveva effettuato un accertamento sul conto corrente, verificando che le era stata addebitata una transazione che, però, lei non aveva effettuato. Transazione, consistente in una ricarica di una carta prepagata che risultava esser stata eseguita verso un conto poggiato su una filiale bancaria del Nord Italia.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia sono riusciti a risalire a due uomini che avevano avuto accesso alla carte di credito della donna ed avevano effettuato la transazione. Tra i due soggetti, entrambi di circa 50 anni, uno di questi è risultato essere particolarmente avvezzo a mettere in atto condotte truffaldine o di clonazione di strumenti di pagamento ed infatti è risultato esser stato denunciato in diverse parti del territorio nazionale. Entrambi sono stati denunciati.