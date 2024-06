Si fingono mute al raduno delle Harley per estorcere soldi, smascherate da Brumotti di “Striscia” e denunciate

SENIGALLIA – Il modus operandi è quello noto: fingersi emissarie di un’associazione di volontariato che assiste i disabili, bisognosa di supporto economico e fare così leva sulla generosità della gente per intascare soldi. Con tanto di cartellina, nel quale fa bella mostra la carta intestata “tarocca”, per dare una parvenza di ufficialità alla loro iniziativa, mostrata agli ignari visitatori presenti – in questo caso – a Senigallia dove era in corso di svolgimento il raduno delle Harley Davidson, il quale ha richiamato un numero elevatissimo di bikers ma anche di semplici curiosi.

Tutta sembrava filare liscio, finché nei pressi del Foro Annonario non è comparso Vittorio Brumotti, campione di bike trial ed inviato di Striscia La Notizia, programma Mediaset per il quale generalmente realizza servizi proprio “stanando” truffe e facendo reportage con cui partecipa attivamente alla lotta alla criminalità. Lo stesso approccio, a gesti (la fantomatica associazione diceva di assistere le persone mute) ma epilogo ben diverso, in quanto Brumotti dopo averle osservate a debita distanza, le ha affrontate cominciando a chiedere spiegazioni ed a voler verificare la reale buona fede delle due volontarie, che hanno così deciso di battere in ritirata come altre tre loro complici, le quali si sono rapidamente dileguate.

Inseguite dall’inviato di Striscia, evidentemente non riconosciuto, hanno cominciato a parlare («Ma non eravate mute?», le ha incalzate il campione di bike trial) per insultarlo cercando di sfuggire alla videocamera del telefonino che le riprendeva. Sono state successivamente raggiunte dai carabinieri, che le hanno identificate: per le due ragazze, di nazionalità rumena, è così scattata la denuncia a piede libero per il reato di tentata truffa.