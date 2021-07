Truffa, furto e ricettazione, deve scontare oltre 4 anni di carcere: arrestato

La polfer di San Benedetto, nella serata di ieri, ha arrestato un italiano di 32 anni, in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione per reati di truffa continuata in concorso, furto aggravato in concorso e ricettazione.

Gli agenti, avendo già ricevuto una nota di ricerche dal Comando Stazione Carabinieri di Monteprandone, lo hanno atteso davanti la stazione e lo hanno arrestato. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Ancona, dovendo scontare una condanna di 4 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene. L'arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.