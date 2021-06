Reddito di cittadinanza nonostante le ingenti vincite online: denunce nell’entroterra

La Guardia di Finanza di Macerata attraverso un’attività di indagine ha scoperto alcune truffe legate alle dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. Le somme indebitamente incassate sono state già poste sotto sequestro

Importante operazione della Guardia di Finanza che, coordinata dalla Procura di Macerata, ha scoperto diversi illeciti in merito alla veridicità delle dichiarazioni fornite da diversi soggetti per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Alcuni di questi soggetti risultavano accaniti giocatori d’azzardo online, altri ancora – già noti alle forze dell’ordine – stavano scontando misure cautelari personali. Due di loro, omettendo vincite per 100.000 euro e 74.000 euro, hanno percepito un reddito di quasi 15.000 euro.

Tutti i riscontri hanno condotto nell’entroterra maceratese dove la quasi totalità di questi soggetti individuati risiedono attualmente. Le somme non spettanti sono state in parte già sequestrate e presto verrà ultimata la rimanente operazione.