Paga una polizza Rc Auto online, ma viene truffato: finto broker denunciato dalla polizia locale

FALCONARA MARITTIMA – Oltre al danno, la beffa: paga un broker online per la Rca, ma era tutta una truffa. Dovrà pagare anche una sanzione per mancata copertura assicurativa il 45enne che, nei giorni scorsi, è stato individuato dalla polizia locale di Falconara mentre transitava sulle strade falconaresi. Tramite il sistema targasystem è subito emerso che il suo veicolo, una Range Rover, non era assicurato, anche se l’uomo ha esibito il tagliando di un contratto temporaneo per il quale aveva pagato 130 euro ad un assicuratore reperito on line. E’ così emersa la truffa, sulla quale si sono concentrate le indagini del Comando di piazza Municipio.

Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del falso assicuratore, che è stato denunciato. Si tratta dell’ennesimo caso di automobilisti che scoprono di essere privi di assicurazione Rca solo al momento del controllo di polizia stradale quando, inevitabilmente, scattano sanzioni e sequestro del veicolo e l’obbligo di stipulare una vera assicurazione. Nel 2023 altri tre conducenti si sono presentati nella sede della polizia locale per sporgere querela contro ignoti: hanno scoperto di essere privi di copertura assicurativa, seppure avessero pagato centinaia di euro ai truffatori. Gli ignari conducenti avevano cercato polizze auto convenienti su internet ed erano stati agganciati con proposte allettanti, da concludere però in breve tempo con versamenti su utenze PostePay.

Le raccomandazioni

La raccomandazione, in questi casi, è di usare la massima attenzione nello stipulare polizze on line e, come consiglia ISVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), di diffidare di chi chiede pagamenti su PostePay. In ogni caso sul sito dell’Istituto sono elencate tutte le compagnie abilitate ad operare in Italia, mentre su “Il Portale dell’automobilista”, invece, si può sempre verificare in tempo reale se la propria polizza sia valida o meno.