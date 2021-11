Compra la console su internet, poi l’amara sorpresa: due denunce per truffa

Ingolosito dal prezzo della Play Station 5 in vendita su internet, paga con un bonifico da 500 euro. Addio soldi e niente console. E’ successo a un senigalliese che ha sporto denuncia per truffa alla Polizia.

Secondo quanto raccontato, dopo aver contattato l’inzersionista e pagato tramite home banking, l’uomo avrebbe ricevuto la promessa che la spedizione sarebbe partita il giorno successivo. Dopo una settimana, nulla. In un colloquio telefonico, il venditore aveva accampato scuse per il ritardo, ma i giorni passavano e la consolle non arrivava. Da qui la decisione di sporgere denuncia.

Le indagini hanno portato a un 22 enne campano, identificato come colui che aveva tenuto i rapporti con l’acquirente, e una donna di 25 dell’est Europa beneficiaria del bonifico. I due sono stati denunciati per truffa.