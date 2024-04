«Pagami e ti faccio aumentare la pensione», era un bluff. Ecco come un finto intermediario ha truffato tre anziani

FALCONARA MARITTIMA - Tre vittime in tre anni alle quali, con la promessa che versando delle quote mensili avrebbero avuto una pensione maggiorata, ha spillato quasi 10mila euro. A rimanere beffati sono stati i pensionati, due uomini e una donna, tra i 67 e gli 80 anni. Ha suonato ai loro campanelli di casa, un po’ con il passaparola e nutrendo fiducia perché era una persona conosciuta in città che aveva sempre lavorato con gli istituti previdenziali, accomodandosi ai loro tavoli. A lui hanno dato i propri risparmi pensando di aggiustare dei cavilli burocratici passati per riscuotere qualche centinaia di euro in più al mese nella pensione di cui già godevano. Quei soldi però non li hanno mai visti. L’intermediario, un chiaravallese di 62 anni, è finito a processo per truffa aggravata (in un caso tentata) e traffico di influenze illecite. Il processo si è aperto ieri davanti alla giudice Martina Marinangeli dove due vittime sono parte civile con l’avvocato Marianna Fioretti. L’imputato è difeso dall’avvocato Michele Zuccaro.

Stando alle accuse il 62enne, esperto in trattative, avrebbe suonato alle loro case e si sarebbe offerto di aiutarli a prendere più pensione, suggerendo dei versamenti mensili di piccoli importi ma che alla fine sono risultati un bel gruzzoletto che le vittime non hanno più visto. Ad uno dei malcapitati aveva fatto credere di poter riscattare anche il servizio di leva facendosi dare quasi 2mila euro come ricongiungimento al periodo lavorativo. Il periodo della truffa è andato dal 2017 al 2020 quando poi le vittime hanno sporta denuncia ai carabinieri, vergognandosi anche di dover raccontare tutto ai propri figli. Ad una 73enne si è fatto dare in totale quasi 6mila euro, illudendola di aumentare così la sua pensione e quella del marito. Poi è toccato ad un 67enne al quale non solo ha preso il denaro relativo al ricongiungimento della leva militare ma si è fatto pagare anche l'intermediazione che avrebbe fatto con l'Inps, vantando conoscenze ai vertici dell’istituto che di fatto non aveva, per un importo di 650 euro. All'ultima vittima, un 80enne, una truffa è stata solo tentata, gli aveva chiesto 245 euro ma l'anziano non li aveva da darglieli, una seconda invece ci è riuscito per l'importo di 100 euro. Altri 100 euro li ha pagati per l'intermediazione che si era spacciato di poter fare senza averne titolo. Prossima udienza l’8 novembre con i prima quattro testimoni da sentire.