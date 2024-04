Truffa in ospedale, incontra un anziano e finge di conoscere il figlio: «Mi aiuti, ho bisogno di soldi»

ANCONA - Finge di conoscere il figlio di un anziano di 77 anni e tenta di farsi dare 160 euro in contanti. Per il truffatore, un napoletano di 47 anni, denuncia per truffa aggravata e foglio di via obbligatorio dalla città di Ancona per due anni.

E' quanto successo ieri mattina, quando gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con il personale del Posto di Polizia presso il nosocomio di Torrette di Ancona, sono intervenuti durante un tentativo di truffa. Il 77enne, dopo essersi recato all'ospedale per degli accertamenti clinici, è stato avvicinato nel parcheggio da un uomo che ha affermato di conoscerlo, di essere un amico del figlio e di avere bisogno di pezzi di ricambio per una macchina fotografica. Il malintenzionato ha anche simulato una telefonata con il presunto figlio della vittima per confermare la richiesta di denaro. Convinto dalle parole dell'uomo, l'anziano ha prelevato 160 euro da un bancomat all'interno dell'ospedale, ma prima di consegnarli ha contattato suo figlio, che ha svelato il tentativo di truffa. La vittima ha quindi allertato il personale della Polizia, che è intervenuto prontamente. L'uomo responsabile del tentativo di truffa è stato individuato, fermato e successivamente denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona. Inoltre, il Questore della provincia ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ancona per quattro anni nei confronti del soggetto.