Acquista un Suv online, il venditore scappa con i soldi bonificati svuotando il conto senza consegnarla

FABRIANO – Aveva trovato su un annuncio la disponibilità di un Suv a prezzo vantaggioso, ma una volta effettuato il pagamento il venditore ha fatto perdere le sue tracce. Ed oltre al danno, la beffa di non essere riuscito a recuperare la somma versata. Una truffa di cui è restato vittima un fabrianese, che si è rivolto al commissariato di Fabriano per presentare denuncia contro il raggiro perpetrato ai suoi danni. L’episodio risale a marzo, quando trovandosi nella necessità di acquistare un fuoristrada, un fabrianese aveva controllato alcuni siti internet specializzati nella vendita di automezzi, individuando un offerta conveniente. Il SUV non era di recente immatricolazione, ma aveva un numero di chilometri percorsi contenuti e gli 8100 euro risultavano una cifra interessante da investire, in considerazione delle esigenze recarsi agevolmente in montagna ed in zone sterrate.

Il fabrianese ha quindi contatto immediatamente l’autorivendita del nord Italia a cui faceva capo l’annuncio, tramite un numero di cellulare presente. La trattativa intavolata con il disponibile venditore, che aveva fornito anche specifiche tecniche del mezzo nelle conversazioni portate avanti via Whatsapp, aveva anche acconsentito a limare la somma togliendo 200 euro e confermando la disponibilità del trasporto in tutta Italia. Il raggiro si è consumato dopo il pagamento effettuato con alcuni bonifici bancari, quando il monitoraggio dall’acquirente relativo alle fasi di trasferimento del Suv in questione menzionava l’auto “caricata su una bisarca e pronta per la spedizione”, che però non è mai avvenuta. Inutili i ripetuti tentativi di mettersi in contatto con il venditore, il cui telefono è risultato continuamente occupato (probabilmente avendo “bloccato” il numero del fabrianese).

Gli agenti in collaborazione con l’autorità giudiziaria, dopo aver raccolto la denuncia, hanno provveduto a “congelare” il conto dove erano stati effettuati i bonifici, conto che però era già stato “alleggerito” dai truffatori. Al suo interno sono stati ritrovati 2400 euro, meno di un terzo della cifra versata per l’acquisto della macchina. Le successive indagini, rivolte a scoprire l’intestatario dell’utenza telefonica e del conto corrente, hanno permesso di risalire ad un 45enne e ad una 36enne, entrambi residenti nel nord Italia, già destinatari di svariate segnalazioni per fatti analoghi, che sono stati pertanto denunciati.