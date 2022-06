Ordina una fornitura di pellet, ma il venditore sparisce: lo trovano i carabinieri

ARCEVIA - Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Arcevia hanno denunciato per truffa un 23enne campano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa. A cadere nella sua trappola è stato un trentenne arceviese che, dopo aver visto un annuncio in un sito specializzato, ha ordinato una fornitura di pellet per i prossimi mesi pagando ben 700 euro. Di quanto ordinato, non è arrivato nulla. Il venditore on-line non ha più risposto al telefono. Quando il cliente si è reso conto di essere caduto nella trappola, ha deciso di sporgere denuncia. I militari sono quindi riusciti a dare un nome e un volto al finto venditore.

Gli stessi militari hanno anche denunciato per guida in stato di ebbrezza un cinquantenne arceviese, che si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro. Per l'automobilista è scattato, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.