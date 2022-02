Versa tremila euro per un campo da padel: i “consulenti” prendono i soldi e spariscono

Versa tremila euro di caparra per una consulenza a due sedicenti esperti per la realizzazione di un campo da Padel ma viene truffato. Un 38enne di Fabriano disoccupato è stato vittima di due impostori, un 31enne di Piacenza e un coetaneo nato in Perù e residente a Torino. I due stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Fabriano per truffa aggravata in concorso.

I due consulenti offrivano online la loro "expertise" per la realizzazione di un campo da Padel che sarebbe poi stato progettato in città. L'ignara vittima fabrianese si è detto interessato e ha deciso di provare a fare questo passo e di versare 3mila euro di caparra per avviare l'iter per la consulenza e, successivamente, per la realizzazione vera e propria del campo da Padel. Dei titolari dell'annuncio, però, una volta riscossa la somma, nessuna traccia. Il 38enne ha così sporto denuncia presso i carabinieri di Fabriano che, dopo indagini informatiche, hanno individuato i due truffatori.