Vende dei modellini di treni da collezione, ma è una truffa: 50enne denunciato

Un 50enne del Veneto è stato denunciato per truffa. A cadere nella trappola un 34enne residente a Sassoferrato che ha acquistato, in un sito specializzato, alcuni modellini di treno da collezionare. Dopo una veloce trattativa, la vittima ha effettuato un bonifico da 290 euro ma, atteso qualche giorno, non ha ricevuto il prodotto acquistato. Il pacco infatti non è mai arrivato e del venditore si sono perse le tracce. Il giovane, quindi, ha deciso di raccontare quanto successo ai carabinieri. I militari di Sassoferrato sono riusciti a risalire all'autore della truffa, un 50enne del Veneto che è stato quindi denunciato.