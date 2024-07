Cerca online un motore per la sua utilitaria, effettua il bonifico ma il venditore scompare nel nulla

I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno individuato e denunciato il responsabile di una truffa online che ha coinvolto un 50enne di Cupramontana. La vittima, alla ricerca di un motore di vecchia generazione per la sua utilitaria, ha trovato un annuncio online che sembrava rispondere perfettamente alle sue esigenze. Dopo aver avviato la trattativa con l'inserzionista, l'uomo è stato sollecitato a concludere rapidamente l'acquisto. Fidandosi delle rassicurazioni ricevute, ha effettuato un bonifico di 1.100 euro. Tuttavia, il motore non è mai stato consegnato. Grazie alle indagini informatiche condotte dai Carabinieri della stazione di Cupramontana, è stato possibile risalire all'autore della truffa: un 30enne pugliese con numerosi precedenti penali. Il truffatore è stato denunciato per truffa