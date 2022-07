Doppia truffa online, "prelevati" migliaia di euro dai conti delle vittime: denunciate 4 persone

I Carabinieri della compagnia di Fabriano hanno scoperto, nei giorni scorsi, due truffe online. Nel primo caso la vittima è un 47enne di Macerata. L'uomo ha ricevuto un sms da un'utenza sconosciuta che lo invitava ad aggiornare i dati personali del proprio conto bancario on-line. Ha così fornito le credenziali e scaricato un presunto aggiornamento di quel conto. In realtà era una truffa in quanto la banca non c'entrava nulla. L'uomo ha fatto quanto richiesto da quell'sms e poco dopo, quando è tornato nuovamente sulla sua applicazione per monitorare l'aggiornamento, si è accorto che mancavano 5.500 euro dal conto che, poco prima, erano stati asportati illegalmente. Si è recato a Fabriano e i carabinieri hanno effettuato subito le indagini: denunciate due persone, una donna nata in Brasile residente a Roma di 38 anni e un uomo di Roma di 36, entrambi per truffa aggravata in concorso.

La seconda truffa online vede come vittima un fabrianese di 39 anni. L'uomo al momento di rinnovare l'assicurazione della macchina ha chiesto diversi preventivi online con la speranza di risparmiare qualcosa. In un sito ha messo i dati personali suoi e del mezzo e poco dopo è stato contattato da due donne che si sono presentate come referenti di un'assicurazione on-line. Una volta stipulato il contratto ha versato 155 euro su una Postepay per il rinnovo dell'assicurazione. Alcuni giorni dopo gli è anche arrivato a casa il certificato e ha viaggiato in tutta tranquillità. Recentemente, però, è stato fermato per un normale controllo su strada e l'automobilista ha mostrato documento e assicurazione ai carabinieri in servizio. È emerso, attraverso verifica in banca dati, che quel mezzo non era assicurato. Ha così scoperto di essere stato truffato quando ha rinnovato l'assicurazione in un sito non attendibile. I carabinieri di Fabriano hanno denunciato in concorso per truffa due donne, una nata e residente a Napoli di 24 anni e una nata in Moldavia residente a Napoli di 48 anni.