Compra una nuova bici elettrica, ma la venditrice scompare con i soldi

FABRIANO - Acquista una bici elettrica online, ma era una truffa. A scoprirlo sono stati i carabinieri dopo un'attenta indagine informatica. La vittima è un 30enne brasiliano, residente a Fabriano.

L'uomo ha letto un annuncio in un sito specializzato e ha contattato il proprietario. Dopo aver trattato con il venditore ha versato 700 euro in una carta ricaricabile. I giorni passavano ma del mezzo non c'era traccia. Così l'uomo si è rivolto ai miltari fabrianesi che sono riusciti a risalire all'autrice dell'inganno informatico. Una donna originaria della russia di 40 anni, residente a Napoli e già nota alle forze dell'ordine. Per lei è scattata la denuncia per truffa.