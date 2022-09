Decine di false richieste di aiuto, così i truffatori le hanno "prelevato" 180mila euro: anziana sotto choc

FABRIANO - Dieci persone di origine nigeriana, peraltro già note alle forze dell?ordine, sono state denunciate dai poliziotti del Commissariato di Fabriano per via di una truffa online. Vittima un?anziana che si è vista sottrarre i risparmi di una vita per un valore totale di circa 180mila euro. Determinante nella denuncia il comportamento del direttore di banca che, insospettito dai continui movimenti di denaro, ha parlato con la donna facendole aprire letteralmente gli occhi sul raggiro nei suoi confronti.

La donna versava, con cadenza settimanale, somme di denaro che oscillavano da mille ai quindicimila euro di fronte alle false richieste d?aiuto (viaggi, cure mediche, sostegno ai figli) che le pervenivano. Il primo contatto risale al febbraio 2022 quando la donna, già messa a dura prova dalle restrizioni pandemiche, ha sentito il bisogno di lasciarsi andare ad una relazione virtuale. Da lì l?incondizionata disponibilità verso i colpevoli, che agivano dietro falso nickname, residenti in varie regioni d?Italia. Dopo l?ennesima transazione, è arrivato il sospetto del direttore che ? dopo aver parlato con l?impiegata ? l?ha convinta a denunciare facendo così scattare le indagini che hanno portato anche al ritrovamento di diverse carte ricaricabili che venivano utilizzate per ?prelevare? il denaro. Alcuni di questi soggetti, extracomunitari, saranno espulsi dal territorio.