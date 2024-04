Paga e non riceve le merce, ma è la punta di un iceberg: identificata una banda con circa 40 denunce per truffe online

FABRIANO – Il “modus operandi” era sempre il medesimo: un annuncio in rete, una trattativa con il cliente conclusasi positivamente e la mancata consegna della merca regolarmente pagata. È così emersa dalle indagini del commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano l’attività di un gruppo di persone che aveva accumulato, nel tempo, circa una quarantina di denunce depositate in varie parti d’Italia per la stessa tipologia di reato.

La vicenda trae origine all’inizio del mese di marzo quando una fabrianese, a seguito di una ricerca online, aveva acquistato alcune confezioni di mangime biologico per animali da cortile da un sito di una ditta del centro Italia, per un valore complessivo di circa 700 euro. La trattativa era avvenuta telefonicamente, grazie ad un numero di cellulare riportato nel sito tramite il quale il venditore era stato contattato dalla donna, che in considerazione dell’ottimo rapporto qualità-prezzo del mangime si era messa d’accordo sui tempi e modi di consegna.

I problemi sono sopraggiunti dopo il bonifico regolarmente effettuato: il tracciamento della spedizione era dapprima visibile sul sito, ma dopo alcuni giorni l’ordine era risultato nuovamente “in elaborazione”, insospettendo la fabrianese. Inutili i successivi tentativi di contattare il venditore, in quanto la sua utenza telefonica era risultata ora inattiva ed il profilo “cliente”, aperto sul portale mediante il quale era stato effettuato l’ordine, era stato bloccato.

Le indagini della polizia, seguenti alla querela presentata dalla vittima del raggiro, hanno permesso di scoprire che l’utenza mobile sulla quale erano state condotte le trattative, l’IBAN sul quale era confluito il prezzo della transazione ed il sito internet correlato erano intestati a tre ditte diverse, ma tutte e tre con sede sociale nella stessa località, via e numero civico. Inoltre i rispettivi legali rappresentanti erano stati oggetto, negli ultimi mesi, di una quarantina di denunce alle Autorità Giudiziarie di molte parti d’Italia per la stessa tipologia di reato, con modalità pressoché identiche che avevano tratto in inganno molti altri ignari acquirenti. I denunciati risultano essere un 43enne italiano, un 36enne di origine extracomunitaria ed una 43enne italiana, tutti residenti in Toscana, per i quali si configura il reato di truffa informatica.