Compra online il motore nuovo per il suo scooter, ma è una truffa: 30enne nei guai

Protagonista della vicenda un uomo di 50 anni che ha acquistato online il motore nuovo per il suo scooter. L'oggetto però non è mai arrivato

I carabinieri della Stazione di Cupramontana hanno identificato e denunciato un 30enne della Campania per truffa. Protagonista, a suo malgrado, un 50enne di Cupramontana che aveva riscontrato una serie di problemi al motore del suo scooter. L’uomo aveva deciso di affidarsi ad internet per cercare un nuovo motore per tornare in sella al suo motociclo.

Trovata una bella offerta, con una spesa di 400 euro, ha deciso di procedere con il pagamento online. Purtroppo per lui però, nonostate il passare dei giorni, il motore non è mai arrivato. A quel punto il 50enne ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Cupramontana con le indagini che hanno permesso di risalire truffatore. Si tratta di un 30enne campano che è stato denunciato per truffa.