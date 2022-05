Mette in vendita un mobile online, ma con la scusa dei pagamenti viene truffato per quasi 2mila euro

FABRIANO - I carabinieri hanno denunciato un 25enne lombardo, disoccupato, con precedenti specifici, per truffa aggravata. A cadere nella loro trappola è stato un 55enne di Fabriano che ha messo in vendita, online, un mobile del suo appartamento. Il giovane, dopo averlo letto l'annuncio online, l’ha contattato con l’intenzione di acquistarlo. Dopo una trattativa è riuscito nel suo affare ingannando il proprietario. Con la scusa di effettuare un versamento della caparra tramite sportello automatico Postamat che non andava a buon fine, è riuscito a guidare il 55enne a tal punto da fargli effettuare diversi versamenti, sul conto del giovane, fino a un importo complessivo di 1.700 euro.

l presunto acquirente diceva di effettuare l’operazione, ma poi nella pratica il 55enne non riceveva mai i soldi. Così è scattato l'inganno e, con la scusa delle verifiche, il malfattore ha convinto la vittima a fare operazioni fino a 1.700euro.

Quando il cinquantenne si è reso conto di essere stato truffato ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Fabriano. Dopo lunghe indagini informatiche i militari sono riusciti a identificare e denunciare per truffa aggravata il 25enne lombardo, già noto alle forze dell’ordine. E’ il secondo caso scoperto in una settimana. L’appello dei carabinieri «è quello di diffidare sempre dalle persone sconosciute che, tramite telefono, vogliono insegnarci come effettuare versamenti».