Non paga la merce poi minaccia una dipendente con dei coltelli: denunciato un imprenditore

JESI - Prima non paga la merce ricevuta poi minaccia la dipendente dell'altra azienda con due coltelli. E' questo quanto successo nei giorni scorsi secondo il racconto di una 45enne marocchina, dipendente di un'azienda del territorio.

La donna si è presentata al Commissariato nel mese di marzo per denunciare la truffa e le minacce subite. La vittima aveva rapporti lavorativi con il titolare di un'altra società, solito effettuare ordini di merce telefonicamente. Il 27 febbraio, l'uomo ha effettuato un nuovo ordine per un valore di circa 1800 euro. Tuttavia, avendo la vittima dei pagamenti sospesi per precedenti fatture, ha chiesto al titolare il pagamento anticipato prima della consegna della merce. Accettato ciò, un dipendente ha provveduto alla consegna, ma non trovando il titolare sul posto ha contattato la vittima con quest'ultimo che l'ha rassicurata dicendo che avrebbe pagato la merce. Lei, dando fiducia al titolare, ha autorizzato la consegna, ma dopo circa due ore senza ricevere il pagamento, ha compreso di essere stata ingannata.

Nei giorni successivi la 45enne ha tentato di ottenere il pagamento chiamando l'uomo e ottenendo un appuntamento presso il suo esercizio. Tuttavia, una volta giunta sul posto in compagnia di un amico, lei si è trovata di fronte ad un uomo agitato che l'ha minacciata con due coltelli, impedendole l'accesso e usando parole intimidatorie. Le successive indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, ha confermato sia la truffa subita che le minacce ricevute. L'uomo è stato rintracciato e denunciato all'Autorità Giudiziaria per truffa e minacce.