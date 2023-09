L'offerta online è troppo invitante, compra il prodotto ma era tutta una truffa: 2 denunce

Trova un’offerta interessante sui social per acquistare una macchina impastatrice, ma una volta versato l’importo richiesto dal venditore, non riceve la merce né riesce a contattare il venditore, resosi irreperibile. Vittima del raggiro un ignaro acquirente il quale ha tempestivamente sporto denuncia alla Polizia, che al termine di un’articolata attività investigativa è riuscita a risalire ad un 50enne, di Monza Brianza, e ad un bengalese di 40 anni, denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa in concorso.

Contattato il venditore, mediante il numero di cellulare indicato nel profilo, la vittima aveva provveduto a bonificare la cifra di 350 euro (comprendente i 30 delle spese di spedizione) versandoli nel conto corrente che gli era stato dato telefonicamente. Ma nel giorno previsto per la consegna dell’impastatrice la macchina non è arrivata e del venditore non si è avuta più traccia. Gli accertamenti effettuati dal Commissariato di Jesi sull’intestatario del conto e dell’utenza hanno poi consentito di risalire all’identità di due soggetti, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, e procedere con il loro deferimento all’autorità competente.